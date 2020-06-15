【餐飲寒冬】大家樂去年純利挫近九成　罕有不派末期息

大家樂股價中午收報15.36元，跌1.66%。

公司表示，去年度在中美貿易戰的不確定性籠罩下拉開序幕，削弱了消費者信心。隨後多月，香港市場氣氛偏向不穩低迷，加上門店開店日子減少，影響了收入。

雖然期望下半年的情況或有改善，但市場於第三季度持續疲弱。2020年年初新冠肺炎疫情爆發後，加倍嚴重地衝擊集團香港所有業務，包括速食餐飲、休閒餐飲及機構飲食，以及中國內地業務，令集團的利潤進一步下跌，並於第四季度錄得虧損。

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