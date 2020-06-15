【餐飲寒冬】大家樂去年純利挫近九成 罕有不派末期息
2020年06月15日 12:11
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大家樂(00341)公布，截至今年3月底止年度，收入79.63億港元，較去年度下跌6.2%。股東應佔溢利大跌87.1%，至7,363.4萬元，每股盈利0.13元，罕有不派末期股息。該集團年內派發中期股息每股19仙，全年派息率為151.1%。值得留意，該公司於2003年沙士及2008年金融海嘯時，均有派發末期股息。
大家樂股價中午收報15.36元，跌1.66%。
公司表示，去年度在中美貿易戰的不確定性籠罩下拉開序幕，削弱了消費者信心。隨後多月，香港市場氣氛偏向不穩低迷，加上門店開店日子減少，影響了收入。
雖然期望下半年的情況或有改善，但市場於第三季度持續疲弱。2020年年初新冠肺炎疫情爆發後，加倍嚴重地衝擊集團香港所有業務，包括速食餐飲、休閒餐飲及機構飲食，以及中國內地業務，令集團的利潤進一步下跌，並於第四季度錄得虧損。
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