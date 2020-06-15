【高盛推介】恒指兩萬四點失而復得 追蹤最貼價牛熊證
2020年06月15日 12:46
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高盛(亞洲)有限責任公司：美股上周五(12日)反彈，惟市場繼續憂慮爆發第二波的新冠肺炎疫情；恒指上周五跌178點，今(15日)則低開310點後跌幅收窄，半日收報24,150點，跌150點或0.62%。
觀察恒指牛熊證資金流向，可見上周五資金繼續部署牛證，錄得約3,030萬元資金流入。
投資者如計劃部署牛證，貼牛選擇可留意恒指牛(59567)，收回價與現價有約450點差距，並可留意收回價稍遠，在23,300至23,550點間的恒指牛(59601)及恒指牛(51297)。遠牛選擇則可留意恒指牛(51535)，收回價與現價有約900點差距。
恒指牛(59567)，收回價23,701點，行使價23,601點，換股比率10,000，槓桿比率50.4倍，相近收回價貼牛中槓桿最高。
恒指牛(59601)，收回價23,543點，行使價23,443點，換股比率10,000，槓桿比率42.4倍，高槓桿較貼牛。
恒指牛(51297)，收回價23,381點，行使價23,281點，換股比率10,000，槓桿比率34.1倍，相近收回價牛證中槓桿最高。
恒指牛(51535)，收回價23,218點，行使價23,118點，換股比率10,000，槓桿比率29.1倍，相近收回價遠牛中槓桿最高之一。
恒指熊(65334)，收回價24,367點，行使價24,467點，換股比率10,000，槓桿比率60.4倍，市場上最貼價、槓桿最高熊證。
恒指熊(65347)，收回價24,550點，行使價24,650點，換股比率10,000，槓桿比率37.2倍，高槓桿較貼熊。
恒指熊(65350)，收回價24,738點，行使價24,838點，換股比率10,000，槓桿比率27.8倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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