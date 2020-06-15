【大行報告】摩根士丹利：次季香港經濟料收縮9.4%

摩根士丹利最新發表的研究報告表示，新冠病毒疫情緩和，加上全球經濟前景出現V形復甦，料香港次季經濟收縮9.4%，而第三季的收縮幅度會收窄，但補充在疫苗廣泛使用前，或會繼續執行旅行限制，加上地緣政治局勢緊張，或限制復甦進度，並帶來下行風險。

該行表示在中美矛盾升級、本地社會動盪及資金外流等因素影響下，或令香港陷入更嚴重的衰退，「最熊」預測是經濟全年收縮9.5%，最樂觀收縮約5.5%。

對於近期市場關注港元聯匯相關題，該行認為聯繫匯率保持穩健，雖然近期地緣政治局勢緊張帶來憂慮，但認為金管局資產負債表有足夠的外匯資產，加上近期港元需求強勁，愈來愈多在美國上市的中概股尋求在香港二次上市，美元供應充足。

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