新冠肺炎：摩通料沙特油市佔有率將升至近40年新高

新冠肺炎疫情發大削需求，油價今年以來下跌逾四成。外媒引述摩根大通發表報告指，未來10年沙特阿拉伯在油市的佔有率料提高至1980年代以來最高水平，主要原因是新冠肺炎危機後，其他地區的生產投資枯竭。

摩通預計，油價下跌促使油企宣布減少支出，截至2029年底將累計削減支出6,250億美元。

摩通分析師Christyan Malek稱，投資緊縮將導致產量減少，料將推動布蘭特期油價格在兩年內升至每桶60美元。受疫情影響，布蘭特期油在4月時最低跌至每桶16美元，目前企每桶37.4美元。

摩通預計，2020年全球石油需求平均為每日9,100萬桶/日，較之前預估低900萬桶，要到2021年11月消費量才能回復到疫情前水平，即每日約1億桶。

此外，該行又預計，消費模式的改變將導致這10年永久性地損失每日300萬桶需求。同時，石油供應勢將下跌每日500萬桶，因缺乏新產出投資，而且一些油田關閉。鑑於生產成本最低和產能最大，沙特處於吸納份額的最佳位置。

Malek指，隨着非石油輸出組織(OPEC)產油國和美國生產消退，沙特在市場份額爭奪戰中將脫穎而出。該行預測，美國頁岩油生產在這個10年將勉強增加，到2030年時，僅能從今年的每日1,090萬桶增加至1,100萬桶。在石油價格下降前，預計頁岩油產出在2020年代末期達到每日1,700萬桶。

摩通預計，一旦油價達到每桶60美元收支平衡所需價格的水平時，OPEC成員國將填補這個供應缺口。雖然OPEC的2020至2021年市場份額將從2016年的39%下降至33%，但該行預計OPEC市場份額在2025年前將回升。

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