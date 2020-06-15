新股專輯：物美科技傳明年赴港上市　集資最多156億

據外媒報道，中國零售集團物美科技計劃明年在香港上市，集資10億至20億美元(約78億至156億港元，並於上周邀請潛在顧問就上市計劃提交方案。

物美科技業務包括實體零售及電子商貿、互聯網和物聯網技術、物流和供應鏈。報道指，該公司5月收購德國最大的零售批發超市麥德龍中國子公司80%股權，其仍在討論哪些業務將被納入上市資產範圍。

事實上，該公司旗下的超市業務物美商業曾在香港上市，最初2003年11月在創業板上市，之後於2011年6月轉往主板，前上市代號為1025。最後因最大股東物美控股於2015年10月提出私有化，以每股作價6.22港元收購所有H股，在2016年1月7日起摘牌。

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