中國經濟：人行「放水」量遜預期　分析指打擊「套利」

中國人民銀行今日(15日)對6月到期的中期借貸便利操作(MLF)一次性續作2,000億元人民幣(下同)，遠低於6月高達7,400億元的總到期規模。

人行公告稱，為維護銀行體系流動性合理充裕，開展2,000億元MLF操作，充分滿足了金融機構需求，利率維持在2.95%，今日並無逆回購操作。

彭博數據顯示，6月共有兩筆MLF到期，分別為6月8日的5,000億元和19日的2,400億元。今日還有1,200億元逆回購到期。彭博引述光大證券首席銀行業分析師王一峰指，MLF續作量低於市場預期，價格可能也低於市場預期。央行對於打擊「套利」態度比較明確，不希望釋放過多寬鬆矛盾信號。

他又指出，5月份財政性存款增加較多，6月末又是財政撥付大月，因此通過短期公開市場操作(OMO)調節可以實現資金平滑。

中國10年期國債期貨在人行公告後一度抵銷了早段的升幅，但隨後因疫情反彈引發的避險情緒和新公布的經濟數據多數遜預期，期貨觸底後回穩。

據彭博整理，在首一季無到期的情況下，1月MLF操作日為15日，2月、3月的15日適逢周末，操作日落在了周一的2月17日和3月16日；第二季每月的操作日均落在15日，利率在2.95%的紀錄低位。

針對MLF利率不變，華創證券分析師周冠南指出，MLF利率和貸款市場報價利率(LPR)掛鈎，需要平衡考慮銀行綜合負債成本偏好，LPR進一步下調導致的息差收窄，而後續可能需要等壓降結構性存款、高息攬儲的監管產生一定效果，銀行成本有所回落再壓降資產端收益，但年內政策利率調降或仍可期。

內地LPR自去年改革後定於每月20日發布，人行一般會在此之前開展MLF操作，MLF利率也被視為LPR走勢的先導。

新冠肺炎疫情衝擊全球經濟，中國今年加大了刺激力度，此前人行已在1月、3月和4月分別宣布全面或定向降準；4月初更將利率走廊下限--超額存款準備金利率從0.72%下調至0.35%。

受此前寬鬆的流動性推動，銀行間隔夜資金利率4月一度創下約0.66%的2006年來的紀錄新低。但自5月下旬受債券發行繳款和繳稅等衝擊，資金價格開始明顯回升；周一隔夜回購利率在1.5%附近。而據彭博此前匯總數據，考慮MLF和NCD等到期因素，6月銀行間市場面臨逾2.7萬億元流動性缺口。

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