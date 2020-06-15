【悲慘世界】美企數百萬工作　30%恐永久消失

財經媒體彭博報道，美國恐有30%工作永久消失！

報道採訪了現年20歲的洛夫利，原本在維吉尼亞州海灘市的連鎖速食餐廳Jason's Deli工作，為附近的企業送餐，但疫情拖累他失業，現時連付帳單也有困難。目前在餐廳緩慢恢復營業之際，洛夫利最希望找到一份餐廳兼職工作，惟若他要應付生活開支，就需要第二份工作。他慨嘆地說：「我的正職工作失去了，但帳單仍會不停寄來。」

事實上，洛夫利的經驗正是全球經濟要面對的核心問題：在這幾百萬流失的工作中，有多少將永久消失？這意味着失業率仍會居高不下。更可怕的是，這可能迫使勞工「培養新技能」或「到外地謀生」，但疫情令這兩項都很難達成。美國聯儲局主席鮑威爾上周也表示，將有數百萬美國民眾無法重返原有的工作職位，認為許多人將有一段時間難以找到工作。

遺憾的是，根據彭博經濟研究公布的最新調查顯示，在美國2至5月流失的數百萬個工作中，有30%裁員主因是產業重新分配勞動力。這項調查以就業、裁員及企業徵才及失業率之間的關係作為研究基礎，結果發現，就算美國就業市場迅速復甦，仍會有數百萬人長期待業。

洛夫利身處的餐飲業可能受創最深，零售業、休閒產業、教育及醫療產業也會受到衝擊。在許多案例中，疫情勢將加重實體零售界的挑戰，這些業者還須面對亞馬遜等店商平台的競爭。

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