聯儲官員警告：種族主義拖累美經濟增長

外國傳媒報道，美國達拉斯聯儲銀行行長卡普蘭周日(14日)表示，制度性種族主義及非裔和西班牙語族群的高失業率，將拖累美國經濟增長。

他說：「在一個更具包容性的經濟體中，每個人都有機會，意味着更快速的勞力市場增長及生產力增長，而經濟體本身也會增長快些。」

亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克(Raphael Bostic)上周五(12日)呼籲結束種族主義，並提出聯儲局可以協助。卡普蘭同意其看法。值得留意的是，博斯蒂克是聯儲局中唯一的非裔決策委員。

卡普蘭說：「這符合美國利益......全美以非裔與西班牙語裔人口增長最快速，如果他們未能平等參與，那麼我們的經濟增長將更緩慢。」

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