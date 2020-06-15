全球冧市！一眾投資名宿呼籲小心　大好友也忍手

外國傳媒報道，一眾投資名宿仍不願意大舉入市。包括有「新債王」之稱的岡拉克(Jeffrey Gundlach)和管理資金規模逾3,000億美元的投資服務公司Guggenheim Partners首席投資主管Scott Minerd，近期都公開表示股市估值過高。

因準確預測2000年和2008年股市崩盤而備受讚揚的著名基金經理人Jeremy Grantham最近也指出，目前市場顯然迷失在單方面的樂觀情緒中，透露該公司已降低持股。

MFS投資管理公司全球投資策略師Rob Almeida說：「我對這次升勢感到驚訝，速度是如此之快。」Almeida表示，MFS在4月已調降股票倉位至歷來最低。

外匯交易商Oanda亞太部門資深市場分析師霍爾利說：「隨着這一周到來，絕對是亞洲金融市場在今天(周一)早上尋求避險的市場氛圍。儘管美股在上周五(12日)收市上漲，但驚死追唔切(FOMO)的市場氛圍、熱錢、疫情達到高峰、買起一切(buy everything)及V形復甦這些因素，似乎都提心吊膽的在懸崖邊。」

連著名大好友、被譽為華爾街最優秀經濟預測師的全球投資策略與資產配置顧問研究機構Yardeni分析師Ed Yardeni也說：「美股融漲(melt-up)或許需要喘一口氣，因為市場太快且過度轉向樂觀情緒。」

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