南昌一號高層戶逾10客睇樓　累積減價11%沽出

中原劉燦恆表示，長沙灣南昌一號高層C室，實用面積364方呎，兩房間隔，另設儲物房，去年10月放盤開價880萬港元，期間曾因應市況多次調整叫價，直至今年4月調整至780萬元，過去5天錄逾10組買家參觀單位，同時有意洽購，最終以778萬元成交，呎價21,374元，較最初叫價累減逾11%。

他續稱，買家為新盤向隅客，見新盤兩輪推售均空手而回，即回流同區二手市場。原業主於2016年10月以599.5萬元買入單位，持貨近4年，現沽貨帳面獲利218.5萬元，單位升值36%。

據了解，屋苑對上一宗同類型單位成交要追溯至去年11月，一伙366方呎的中層C室，以800萬元成交，呎價21,858元。

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