全球冧市！歐股開市挫2%　英國石油急瀉半成

隨着更多國家及地區解除封鎖，市場對疫情第二波爆發的憂慮隨之而來，尤其是美國及中國，再加上北韓挑釁戰事及美國內亂未平，歐洲股市開市暴跌，當中英股跌2.08%；德股跌2.52%；法股跌2.63%。

英國石油急瀉5%，集團指在審視2050年零碳排放計劃及新冠肺炎對經濟的影響後，決定第2季提計撥備130億至175億美元不等。該公司同時將布蘭特期油長期預測由每桶70美元下調至55美元。

瑞典快銷時裝集團H＆M公布，截至5月31日的季度銷售額下降至286.6億瑞典克朗(約239億港元)，按年挫50%，股價跌2.43%。

英國藥廠阿斯利康(AstraZeneca PLC)股價跌0.04%，該公司表示已與歐洲的Inclusive Vaccines Alliance達成協議，無償提供多達4億劑牛津大學的新冠肺炎疫苗，交付將在2020年底開始。

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