【史上最慘】港貨櫃吞吐量5月跌3.5%　連跌28個月

香港港口貨櫃吞吐量在5月繼續下滑。香港海運港口局公布，今年5月香港港口貨櫃吞吐量為151.6萬個標準箱(TEU)，按年跌3.5%，連跌28個月，續創歷史最長跌浪。受新冠肺炎疫情和中美貿易戰持續影響，業界料短期港口貨櫃吞吐量跌勢未止。

若計今年首5個月，香港港口貨櫃吞吐量累計707.5萬個標準箱，按年跌6.5%。

香港中華廠商聯合會會長吳宏斌表示，第2季的港口貨櫃吞吐量受疫情全球爆發所影響，預料第3季才會好轉，但料按年比較仍會錄單位數字跌幅。他預計第4季由於臨近聖誕節，旺季的需求上升，出貨量將會回復正常。現時內地工廠復工，但主要問題是訂單不足，有一半工廠只開到7至8成訂單，例如防疫用品、生活所需品和食品等業務不受影響，另有一半工廠只開到2至3成訂單，奢侈品如鐘錶珠寶的業務大受影響。

他解釋，第2季吞吐量重挫是由於全球多個地方封城導致物流運輸停頓，全球訂單大幅減少，現時多個城市重開關口，但仍要消化之前的產品，所以即使開始有新的訂單，變相要待第3、4季才能出口，加上空運船運受影響，海關出貨清關和物流所需時間較長，導致第2季的吞吐量下跌。

他預料第3季的訂單和吞吐量會因中美貿易戰和疫情打擊而持續下跌，但下季跌幅開始有望收窄，期望第4季會回復正常，但今年全年沒有按年增長的機會。

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