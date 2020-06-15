聲稱200倍槓桿狙擊港元後　傳大鱷巴斯遭美調查UDF事件

外國傳媒報道，近期聲稱以200倍槓桿狙擊港元的著名大鱷巴斯(Kyle Bass)，曾因沽空德州房地產投資信託公司United Development Funding(UDF)而賺約3,400萬美元(約2.65億港元)，但消息人士指出，巴斯涉嫌操縱市場，正遭美國證券交易委員會調查。

報道指出，巴斯在2015年沽空UDF公司的過程中，於當年持續批評該公司廣泛隱瞞其貸款組合中的問題，且運作方式與「龐氏騙局」相似。隨後美國當局對UDF展開民事和刑事調查，UDF的股價暴瀉至1美元。

目前消息稱，美國證交會正研究巴斯對UDF的批評，是否涉嫌以不實指控或誤導性陳述操縱市場。由於調查尚處早期階段，可能不會向巴斯提出任何正式懲處。

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