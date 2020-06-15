【市後重點睇】道期冧逾七百點 紐油挫近4%
2020年06月15日 16:12
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美匯指數報97.27；離岸人民幣(CNH)回落至7.09水平；港匯企7.75；美元兌日圓報107.34；歐元見1.1246；英鎊處1.2510。金價見1,734美元高位回落，報1,721美元。市場憂慮疫情爆發第二波，需求憂慮重燃，布油跌2.58%至37.73美元，紐油跌3.89%至34.85美元。道指期貨跌746點。
●市後關注點
-20:30 美國6月紐約製造業指數
●恒生指數全日收報23,776點，跌524點或2.16%，連跌第四日。國企指數收報9,655點，跌176點或1.8%，主板成交1,280億港元。https://bit.ly/3htmFBJ
-異動股：比亞迪收市飆3.49%，傳旗下汽車使用華為麒麟晶片。
-【餐飲寒冬】大家樂去年純利挫近九成，罕有不派末期息。
●A股快報：滬綜指跌1%再失2900點，酒股受壓。https://bit.ly/2BaCmwU
●亞洲股市：日股收瀉逾700點，韓股挫4%。
●全球冧市！歐股開市挫2%，英國石油急瀉半成。
●易鑫母企易車獲騰訊等買方提私有化。
●日本外相：尚未決定放鬆入境禁令。
●新冠肺炎：
-大摩對V形復甦有信心，末季經濟勢返疫情前。
-新加坡5月私樓銷售按年大跌49%。
-野村料人行很快降準及可能減息。
●【全球攬炒】
-奧地利航空擬裁員千人，傳英航將減貨運職位。
-美企數百萬工作，30%恐永久消失。
●中美科技戰：傳華為或大幅裁員近半。
●新加坡金管局調查：次季經濟將萎縮11.8%。
●中國經濟：5月社會消費零售額跌幅縮至2.8%。
●5月內地四大一線城市新建商品住宅銷售價齊升。
●內地推進創業板改革，有望帶起投資者對IPO熱情。
●全球冧市！一眾投資名宿呼籲小心，大好友也忍手。
●李小加：港交所已衝出亞洲，進入「世界盃」。
●新股專輯：康基醫療明招股，七名基投共斥12.8億元撐場。
●新盤動向：SEA TO SKY料日內開價，示範單位周內開放。
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