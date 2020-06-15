【市後重點睇】道期冧逾七百點　紐油挫近4%

美匯指數報97.27；離岸人民幣(CNH)回落至7.09水平；港匯企7.75；美元兌日圓報107.34；歐元見1.1246；英鎊處1.2510。金價見1,734美元高位回落，報1,721美元。市場憂慮疫情爆發第二波，需求憂慮重燃，布油跌2.58%至37.73美元，紐油跌3.89%至34.85美元。道指期貨跌746點。

●市後關注點

-20:30 美國6月紐約製造業指數

-異動股：比亞迪收市飆3.49%，傳旗下汽車使用華為麒麟晶片。

-【餐飲寒冬】大家樂去年純利挫近九成，罕有不派末期息。

●亞洲股市：日股收瀉逾700點，韓股挫4%。

●全球冧市！歐股開市挫2%，英國石油急瀉半成。

●易鑫母企易車獲騰訊等買方提私有化。

●日本外相：尚未決定放鬆入境禁令。

●新冠肺炎：

-大摩對V形復甦有信心，末季經濟勢返疫情前。

-新加坡5月私樓銷售按年大跌49%。

-野村料人行很快降準及可能減息。

●【全球攬炒】

-奧地利航空擬裁員千人，傳英航將減貨運職位。

-美企數百萬工作，30%恐永久消失。

●中美科技戰：傳華為或大幅裁員近半。

●新加坡金管局調查：次季經濟將萎縮11.8%。

●中國經濟：5月社會消費零售額跌幅縮至2.8%。

●5月內地四大一線城市新建商品住宅銷售價齊升。

●內地推進創業板改革，有望帶起投資者對IPO熱情。

●全球冧市！一眾投資名宿呼籲小心，大好友也忍手。

●李小加：港交所已衝出亞洲，進入「世界盃」。

●新股專輯：康基醫療明招股，七名基投共斥12.8億元撐場。

●新盤動向：SEA TO SKY料日內開價，示範單位周內開放。

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