全球經貿戰：歐盟對中國發動史無前例關稅決定

財經媒體彭博報道，歐盟周一(15日)做出了一項史無前例的關稅決定，對中國的出口補貼措施予以反制，以此對中國的全球貿易雄心發出警告。

歐盟史上首次將目標瞄準由一國向位於另一國的出口商提供被指扭曲市場的援助措施。迄今為止，歐盟的關稅僅瞄準出口商所在國提供的補貼。

此次爭議涉及的是歐盟從埃及進口的玻璃纖維織物，這是一種用於風力渦輪、體育設施等各種產品的工業用品。出口此類織物的兩家埃及出口商是中國巨石集團有限公司和浙江恆石纖維基業有限公司的下屬公司。

巨石埃及玻璃纖維工業股份公司和恆石埃及纖維織物股份有限公司的總部位於中埃蘇伊士經貿合作區。

歐盟表示，巨石埃及和恆石埃及獲得了中國和埃及政府的補貼，再加上從中國直接輸出的玻璃纖維織物補貼，使得歐盟本地生產商在當地市場遭到不公平待遇而處於不利地位，例如總部在芬蘭的Ahlstrom-Munksjo Oyj。

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