巴菲特捲入輿論漩渦　被指向美國示威者提供磚頭？

外國媒體報道，「股神」巴菲特捲入美國近期的反種族歧視示威活動當中，其投資旗艦巴郡收購的一家小型建築用品公司被指向示威者提供磚頭，巴菲特因而受累成為謠言攻擊的對象。

事緣兩張堆積在路邊，印有來自Acme Brick公司的送貨標籤磚頭照片被上傳到社交媒體，該帖子暗示該公司將這些磚頭擺在路邊，以便達拉斯郊區Frisco的示威者可以取用。

雖然該批磚頭已交付給買家，是Frisco的一個房主協會用於修復圍欄，當地警方也發表聲明證實，但仍未能阻止陰謀論在網上傳播。

Acme Brick隨後亦在網站上發布了信息，駁斥失實說法，並指「對於那些仍然懷疑我們的人，我們要說：Acme Brick從事的是建築生意，而不是破壞。」

巴郡是在2000年收購總部位於德州沃斯堡的Acme Brick。

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