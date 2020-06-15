海航西半山「天匯」極高層單位疑遭羅兵咸接管

由海航集團或有關人士於2015年以逾4.3億港元購入的西半山天匯一個極高層單位，根據公司註冊處資料顯示，於今年3月由該物業承做二按的RADIANT FORTUNE INTERNATIONAL LIMITED委任蘇文俊及莊日杰作為接管人，二人登記地址與羅兵咸永道會計師事務所香港辦公地點相同。海航集團表示對此不予置評。

資料顯示，曾由海航集團或有關人士持有的山頂盧吉道27號洋房項目，去年以轉讓公司形式轉手，當時市傳洽購價逾5.5億元。公司註冊處資料，持有上址的公司CROWN EMPIRE LIMITED，去年11年已委任JIANG GUANNAN為新董事，同時原來的董事陳超、李能及龍小亮則停任。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626