有玄機？馬化騰再減持騰訊 套現逾42億元

事實上，馬化騰今年1月14至17日期間亦曾經試過連續4個交易日減持公司股份合共套現19.95億元。當時騰訊回覆東網時解畫稱，其中「4億元是給馬化騰私人慈善公益基金會補充基金」。

惟夠「玄」的是，騰訊股價從去年11月14日收市(即公布去年第3季業績後翌日)至今年1月13日期間，以收市價計算累漲約27%，主要是因為中美貿易糾紛緩和帶動大市回暖。惟1月20日(即馬化騰減持過後)至1月31日期間，騰訊股價因為內地新冠肺炎疫情而累跌26元或約6.5%。

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