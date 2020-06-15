里程碑！港交所：場外結算公司完成首筆客戶結算交易

場外結算公司專為場外衍生產品提供中央結算服務，市場參與者透過中央結算而獲得更高的信用及資本效率。

香港交易所聯席總裁及首席營運總監戴志堅表示，其客戶結算服務讓更多的市場成員享用中央結算服務，為其提供淨額結算之便利並提高資本效率。場外結算公司的結算服務及產品不斷擴充，加上滙豐穩健的衍生產品結算能力，攜手為市場提供優異的服務。

戴志堅又指，作為國際領先的亞洲時區交易所，此服務利用其在離岸人民幣及環球貨幣市場的獨有策略為市場創造價值。

滙豐資本市場大中華區業務主管陳紹宗表示，滙豐致力支持更安全及更高效的市場發展，很高興能與香港交易所場外結算公司合作，推出客戶結算服務。透過降低交易對手風險，該服務在協助客戶應對瞬息萬變的金融市場環境方面，發揮了重要的作用。

創興銀行金融市場部主管陳潤玲指，香港場外結算公司在各項服務方面均達到國際頂尖水準，是亞洲時區衍生品結算平台的理想選擇，對鞏固香港國際金融中心地位具有深遠戰略意義。獨特的人民幣衍生品結算方案更可助力創興銀行業務發展，加強本行離岸人民幣市場參與度，推動創興銀行在打造跨境特色的綜合性商業銀行的道路上再邁進一步。

市場參與者透過場外結算公司進行結算，其不同產品組合之間，例如利率掉期與交叉貨幣掉期，實行中央淨額結算，對提升結算安全和資本效率具有明顯作用。在中央對手結算機制下，由場外結算公司作為交易雙方的共同對手方，有效解決銀行間市場交易對手授信，尤其是中小機構交易對手範圍有限等問題，提升市場活躍度。

場外結算公司已獲美國、歐盟、日本及澳洲的監管機構認可，可向該等地區的金融機構提供結算服務。今年初，場外結算公司獲准向日本的銀行提供客戶結算服務，開拓了全新的業務領域和機遇。

場外結算公司於2013年成立，主要提供場外外匯和利率衍生產品的中央結算服務。今年1月至3月期間，中央結算業務表現強勁，總結算金額達448億美元，其中交叉貨幣掉期結算額達189億美元，升幅達42%。

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