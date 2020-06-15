投資者失望！新冠肺炎疫苗或不能預防疾病　僅減輕症狀

全球股市再度大跌，主因是疫情有第二波爆發的風險，同時疫苗也傳來壞消息！財經媒體彭博報道，為防止經濟在新冠疫情重壓下轟然崩潰，各方都急於尋找「脫身之術」，最後或只能勉強接受一種只會讓人不要發展成為重症或者身亡、但不能預防感染的疫苗。

負責研發一種實驗性疫苗的倫敦帝國理工學院教授Robin Shattock表示，雖然最終目標是將病毒徹底打敗，但早期疫苗效果可能會有局限性。

Shattock說：「疫苗會預防被感染嗎？是可以防止疾病還是可以預防重病？很有可能這種只會防止發展成重症的疫苗會非常管用。」

隨着各國警惕地解除防疫封鎖，領導人們都在尋求預防性疫苗，以恢復到疫情之前的生活。在政府投入數十億美元資金的推動下，不管是中國的康希諾生物，還是像輝瑞和阿斯利康這樣的醫藥巨頭都在研發疫苗。

至少有一種進展迅速的疫苗已進入人體試驗階段，之前在動物試驗階段時，發現對重症會產生影響，但對預防感染則效果較小。專家表示，即便這種疫苗的作用存在局限性，但獲批後還是會被廣泛使用，直至更有效果的疫苗上市。

加州拉荷亞Scripps Research的免疫學家和疫苗研究員Dennis Burton表示，疫苗需要預防疾病，不一定是預防感染。

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