【避過百業蕭條】台韓半導體產業「疫」市跑出

新冠肺炎肆虐令全球百業蕭條！不過，凡事總有例外。據財經媒體彭博報道，受惠於5G新技術發展、電腦等電子產品因疫情而需求激增等因素，台灣及南韓的半導體產業成為「疫」市奇葩，是少數依然蓬勃發展的產業。

數據顯示，全球仍陷於經濟封鎖之際，5月台灣電子零組件出口仍錄得13.2%增長，南韓半導體相關設備進口增長更達168%，法國外貿銀行(Natixis)經濟學家Trinh Nguyen直言，半導體已成為兩地的亮點。

英國市場分析機構Continuum Economics經濟學家Zhao Defa表示，疫情促使許多國家推動經濟改革，故出現對科技發展更迫切的需求，以推動經濟復甦，台灣、南韓等主要的半導體生產國將成為獲益者。

不過，牛津經濟研究院經濟學家Lloyd Chan指出，科技業改善依然無法抵銷非科技業因需求萎靡而造成的出口疲弱。事實上，雖然台灣5月電子零組件出口錄得增長，但同月出口額按年衰退2%，台積電董事長劉德音本月初曾指，科技業表現與整體經濟脫節。

此外，台韓兩地的半導體產業前景仍存在兩大不確定性。首先是疫情結束後，民眾的消費能否接續經濟封鎖期間激增的電子產品需求；其次，中美科技戰發酵，包括台灣財政部及花旗專家均指出，美國限制對中國供貨可能減少晶片需求，影響產業發展。

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