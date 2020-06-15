大家樂：港四成租約獲減租 已申請「保就業」計劃
2020年06月15日 18:29
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大家樂(00341)首席執行官羅德承表示，未能預計保持社交距離措施維持多久，但整個零售市場迎來改變，即使旺區都有吉舖，變相集團在租金優惠或租約年期上具有一定彈性，集團將會積極重組銷售網絡。
他稱，香港市場暫時約四成租約獲得租金補貼，但減幅僅低雙位數字，「約10%鬆啲咁上下」。他希望業主與租戶能共度時艱，能以提成方式交租，惟他坦言目前未有香港業主願意以此方式收租。
中國內地業務方面，羅氏指，4、5月廣東業務仍較去年同期下跌，但整體恢復不錯。他稱，疫情下會把握機遇，遇到好舖位會選擇性地承租。
另外，集團已參與首輪防疫抗疫基金「持牌食物業界別自助計劃」，已獲5,700萬港元資助。集團並已申請「保就業」計劃，為期3個月，預計資助額每月約8,000萬元。
羅氏指，為節省成本，集團員工的基本工資將於本財年凍薪。全職員工的工作時數將受影響，個別業務的同事需放無薪假。兼職員工則較受影響，主要是工作天數減少。集團將盡量安排工作予同事。至於管理層的部分薪酬與集團盈利掛鈎，百分比由10至50%不等。以羅氏為例，其已自動減薪約36%。
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