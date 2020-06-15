包括香港！泰國提振經濟　擬有條件開放旅遊

外國傳媒報道，泰國正研究「安全旅行圈」(又稱「旅遊泡泡(travel bubble)」)，以便與疫情控制得當的國家或地區互相開放觀光客有條件入境。據悉，泰國會限制外國旅客到訪的區域，旅客必須持醫療證明，初期每天約開放1,000人。

泰國政府指出，將先行開放商務旅客和醫療旅客，如果計劃執行成效不錯，之後才會放行一般觀光客。觀光客在自己的國家或地區和入境泰國後都要檢測，而且他們入境後不是想去哪裏就去哪裏，有些地方不能到訪，政府將用手機應用程式追蹤。

該國可能開放的國家和地區包括中國、香港、澳門、台灣、日本、南韓、澳洲、紐西蘭、寮國、越南、柬埔寨、緬甸，以及一些中東國家。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626