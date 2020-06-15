5月擺烏龍後　美國6月就業數據將更「令人費解」

財經媒體彭博報道，如果你認為5月份的美國就業報告令人費解，6月份可能更糟糕！

該全球最大經濟體備受關注的月度數據由美國勞工統計局發布，該機構正採取額外措施來解決數據收集問題。自3月以來，這個問題導致正式失業率似乎低估了冠狀病毒大流行期間美國真實失業規模。

不過，解決一個問題可能會導致另一個問題：6月份正式失業率與5月份怎麼比，將是個棘手的事。如果正確計算失業人數，很可能導致正式失業率較前一個月上升，就算如果事實如此，也正如許多經濟學家預期，6月份失業率實際上是下降的。

原因是：雖然5月正式失業率出人意料地從14.7%降至13.3%，但勞工統計局表示，經數據錯誤因素調整後，5月份的數字應該為16.4%。該問題源於受訪者誤解了提問，或者未能把暫時下崗的許多人歸類為失業者。相反，許多人似乎被錯誤歸類為受僱，但由於其他原因而未上班的人，以為這樣是反映了大流行病的影響。

非裔美國人以及白人、西班牙裔和亞裔工人等不同人口群體的正式失業率，也都可能被低估了。根據勞工統計局，對4月的失業率進行調整後，失業率應為19.5%。

【嚴重困惑】

因此，如果這數據問題在6月得到解決，數以百萬計勞工的「標籤」從受僱變成失業，但是實際上勞動力市場有所改善，那麼6月份正式失業率可能看起來會從5月的13.3%上升到例如15%，而更恰當的比較或許應是從統計局調整後的5月份失業率16.4%下降至這個水平。

所有這些都有可能在金融市場和政治上造成嚴重的困惑。那些說失業率上升的人可以引用5月份的正式數據，而說失業率下降的人可以拿5月份的非正式數據作為依據。鑑於在民調中落後於2020年大選的民主黨挑戰者拜登之後，美國總統特朗普尋求強調經濟反彈的更多迹象，這些數字就變得更為重要了。

美國勞工統計局就業和失業統計副專員Julie Hatch Maxfield上周五(12日)表示，當局將「公布正式失業率，不考慮分類錯誤」。

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