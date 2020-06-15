【旅業蕭條】中國國航5月客運運力跌逾六成
2020年06月15日 19:23
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中國國航(00753)公布，5月客運運力投入按年下降63.3%，按月則上升45%；旅客周轉量按年下降69.1%，按月則上升49.6%。其中，國內客運運力投入按月上升45.1%，旅客周轉量按月上升49.1%；國際客運運力投入按月上升46%，旅客周轉量按月上升70.7%；地區運力投入按月上升 17.8%，旅客周轉量按月上升29.8%。平均客座率為67.5%，按年下降12.7個百分點，按月上升2.1個百分點。其中，國內航線按月上升1.8個百分點，國際航線按月上升6.7個百分點，地區航線按月上升0.4個百分點。
貨運方面，5月貨運運力投入按年上升11%，按月上升75.5%；貨郵周轉量按年下降29.4%，按月上升49.2%；貨運載運率為29.3%，按年下降16.8個百分點。
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