【旅業蕭條】東方航空部分客機進行貨運改裝

受2020年初以來發生的新冠肺炎疫情影響，旅客出行的需求和意願大幅降低。公司及時調整運營策略，暫停或調整了部分航班的營運，及時組織保障專包機任務，加強旅客和員工防疫保護，加強防疫物資運輸。隨着國內新冠肺炎疫情防控態勢進一步趨於穩定和常態化，各地復工復產全面推進，5月旅客運輸量較4月按月上升56.43%，旅客出行需求較4月有所回暖。公司後續將根據新冠肺炎疫情防控工作進展和市場需求恢復情況，動態優化調整運力投放。

貨運方面，5月貨郵載運量較4月按月上升35.17%。公司貨運業務為隨客機運行的腹艙載貨，該業務已交由公司控股股東下屬附屬公司東方航空物流股份有限公司承包經營。在新冠肺炎疫情持續期間，醫療和抗疫物資需求較旺盛，公司及時對部分客機進行貨運改裝(客改貨)，提升航空貨運運力；相關貨運業務交由東航物流具體負責對外經營，雙方按一般商務條款公平結算。截至目前，公司已對14架A330飛機進行客改貨並投入營運。

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