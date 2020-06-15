躺着也中槍！內地三文魚市場達54億　呢啲國家失預算

財經媒體彭博報道，北京市掀起新一輪新冠疫情，三文魚被牽扯其中，價值高達7億美元(約54億港元)的中國進口三文魚市場因此面臨重大挑戰，丹麥、挪威和澳洲等主要出口國，可能因此遭遇衝擊。

中國各大城市的超市和外賣平台紛紛將三文魚下架，專家也提醒民眾暫時不要食用三文魚。早前，北京大型蔬果市場新發地市場的董事長表示，進口三文魚切割案板上檢測出新冠病毒，與該市場相關的感染病例已接近100例。

國家衛健委高級別專家組成員曾光周日(14日)接受媒體採訪時表示，目前不知道是人感染了三文魚，還是三文魚感染病毒在前。他建議暫時不要生吃三文魚或購買進口海鮮。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友周日表示，病毒可在冷凍食品表面存活2至3個月，「高度懷疑」物品污染可能性最大。

雖然病毒是否可以通過解凍後的食品進行傳播目前暫不清楚，但是民眾迅速地對三文魚「退避三捨」，凸顯了對疫情恐在北京卷土重來的擔憂，作為文化和政治中心的北京市擁有2,000萬人口。目前，大約20個住宅小區已經實施封鎖，一些學校也已停課，當地官員加緊追查曾經前往過或與新發地市場有過交集的接觸者。

三文魚遭到抵制，令仰仗中國市場的海鮮出口國再度受創，新冠疫情導致今年前4個月的銷售大跌逾三成。根據中國海關的數據，危機爆發前，對前四大出口國，即智利、挪威、澳洲和丹麥的需求在去年穩步攀升至6.86億美元，中國中產階級收入攀升、飲食健康意識增強都起到了助推作用。

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