比亞迪半導體以75億人幣估值融資 引入30名投資者

據此，本輪投資者按照目標公司的投前估值75億元人民幣(下同)，擬向比亞迪半導體合計增資7.99億元，其中3,202萬元計入比亞迪半導體新增註冊資本，7.67億元計入比亞迪半導體資本公積。

本輪投資者合計將取得比亞迪半導體增資擴股後約7.84%股權。在增資擴股完成後，公司將持有比亞迪半導體增資擴股後約72.3%股權，比亞迪半導體仍為公司的控股子公司，其財務資料仍納入公司合併報表範圍。

集團表示，考慮到比亞迪半導體未來業務資源整合及合作，比亞迪半導體擬繼續引入韓國SK集團、小米集團、招銀國際、聯想集團、中信產業基金、厚安基金、中芯聚源、上汽產投、北汽產投、深圳華強、藍海華騰、英威騰等戰略投資者。

比亞迪半導體主要業務包括集成電路設計與線寬0.18微米及以下大規模集成電路、新型電子元器件及其相關附件的生產、銷售；生產經營絕緣柵雙極晶體管模塊；從事LED發光二極管封裝及攝像頭模組的生產加工；從事上述商品的研發、批發及相關配套業務。碳化矽晶體材料和單晶片，陶瓷覆銅線路板，金屬、陶瓷複合材料，金屬、陶瓷複合散熱基板，半導體封裝用高分子材料，電子陶瓷粉體材料的研發、生產及銷售。

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626