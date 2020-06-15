英國石油預告減值最多1365億　下調長期油價預測

疫情衝擊下，英國石油預期將帶來持久的經濟影響，導致能源需求變得脆弱並對油價構成壓力，又預期全球轉向更潔淨能源的趨勢將加速，預告第2季將就資產減值撥備最多175億美元(約1,365億港元)，並將檢討開發計劃。

與此同時，該公司下調布蘭特期油的長期價格預測，由原本平均70美元下調至55美元。

分析員指出，英國石油依賴較高的油價或透過出售資產取得的資金，來償還債務，如今該公司的資產負債表將面對更大壓力。英國石油股價於倫敦最多挫6.49%，該公司預料會於8月4日公布第2季業績。

油價方面，憂慮第2波疫情打擊原油需求，布蘭特期油周一(15日)曾挫3.85%，最新跌1.47%，報每桶37.24美元。

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