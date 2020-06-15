新盤UPDATES：全新項目加緊部署　最快下周登場

股市持續波動，但未見影響高價特色單位承接力。各區樓盤仍不時出現大額交投，而大型全新項目亦加緊部署登場，最快下周再有大盤開售。

●帝峯‧皇殿頂層特色戶呎售逾4.6萬元創新高

●SEA TO SKY將開售 日出康城居民可優先揀樓

長實地產投資董事郭子威表示，將軍澳日出康城SEA TO SKY，最快下周開售首批單位，首批會包括兩房、三房及四房戶。

因應區內換樓需求龐大，現正積極研究向日出康城區屋苑的居民，包括業主及租客，提供優先揀樓安排，上限為推售單位兩成，付款計劃上亦會提供針對性安排。

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，是次特別於將軍澳開設面積3,000方呎旗艦店，並已放置樓盤模型等展示。他預計，本月一手住宅交投量可達1,800宗，首半年約7,000宗。

●SEA TO SKY料日內開價 示範單位周內開放

長實地產投資董事郭子威表示，將軍澳日出康城SEA TO SKY，樓書已剛正式上載至一手銷售資訊網及派發，周二(16日)料將首度開放示範單位予傳媒預覽，周內有機會開放予公眾參觀，最快日內公布開價。

美聯住宅部行政總裁布少明稱，配合該盤快將開售，特設區內專門店，放置物業模型等資料供準買家了解。

●愛海頌增設最高10萬元父親節優惠吸客

該公司助理首席經理(營業)何家欣表示，項目持續熱銷，由5月至今已售出逾100個單位，而第1座已推售的單位，更僅餘1伙連天台特色戶待售。

●大埔天鑽連錄3宗交易告吹個案

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