新盤UPDATES：全新項目加緊部署 最快下周登場
2020年06月15日 20:34
東網電視更多新聞短片
股市持續波動，但未見影響高價特色單位承接力。各區樓盤仍不時出現大額交投，而大型全新項目亦加緊部署登場，最快下周再有大盤開售。
●帝峯‧皇殿頂層特色戶呎售逾4.6萬元創新高
信和置業(00083)旗下西南九龍帝峯‧皇殿，剛以招標形式售出第6座75樓A室頂層特色戶，實用面積807方呎，平台面積594方呎，單位可享開揚維港海景，連車位成交價逾3,743.51萬港元，料成九龍區最貴一房戶，而呎價46,388元亦創出項目歷來新高紀錄。
●SEA TO SKY將開售 日出康城居民可優先揀樓
長實地產投資董事郭子威表示，將軍澳日出康城SEA TO SKY，最快下周開售首批單位，首批會包括兩房、三房及四房戶。
因應區內換樓需求龐大，現正積極研究向日出康城區屋苑的居民，包括業主及租客，提供優先揀樓安排，上限為推售單位兩成，付款計劃上亦會提供針對性安排。
中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指出，是次特別於將軍澳開設面積3,000方呎旗艦店，並已放置樓盤模型等展示。他預計，本月一手住宅交投量可達1,800宗，首半年約7,000宗。
●SEA TO SKY料日內開價 示範單位周內開放
長實地產投資董事郭子威表示，將軍澳日出康城SEA TO SKY，樓書已剛正式上載至一手銷售資訊網及派發，周二(16日)料將首度開放示範單位予傳媒預覽，周內有機會開放予公眾參觀，最快日內公布開價。
美聯住宅部行政總裁布少明稱，配合該盤快將開售，特設區內專門店，放置物業模型等資料供準買家了解。
●愛海頌增設最高10萬元父親節優惠吸客
長實集團(01113)旗下長沙灣愛海頌，開盤至今共售出554伙，總成交金額約52億元。因應父親節將至，發展商特別推出限時優惠贈予買家，由本周五(19日)起至2020年7月5日期間，凡簽署臨時買賣合約購買價單所列指定兩房或三房單位的買家，分別可獲價值5萬或10萬元的購物禮券。
該公司助理首席經理(營業)何家欣表示，項目持續熱銷，由5月至今已售出逾100個單位，而第1座已推售的單位，更僅餘1伙連天台特色戶待售。
●大埔天鑽連錄3宗交易告吹個案
中國海外發展(00688)旗下大埔天鑽連錄3宗交易告吹個案，合共涉及原本成交價2,926.9萬元。其中11座9樓A單位，實用面積746方呎，原本於2019年7月以1,030.5萬元售出，已剛列明為終止買賣合約。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！