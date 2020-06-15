履行減產！傳沙特向亞洲煉油廠供應減少最多40%

外國媒體報道，傳沙特阿拉伯減少了7月向亞洲7家煉油廠供應的原油數量，分別減少10至40%不等。

早前石油輸出組織及盟友(OPEC+)同意將其歷史性的減產措施延長到7月，報道指，一些南韓煉油廠收到通知稱供應量會大幅下降，因5月他們未受減產措施影響。日本三家煉油廠因6月被限供，7月將獲得足額供應，這表明沙特試圖平衡分配。

另外，至少兩家印度煉油廠獲得的供應將減少20至25%。

事實上，分析指未來10年沙特阿拉伯在油市的佔有率料提高至1980年代以來最高水平，主要原因是新冠肺炎危機後，其他地區的生產投資枯竭。

摩根大通分析師Christyan Malek指，隨着非石油輸出組織(OPEC)產油國和美國生產消退，沙特在市場份額爭奪戰中將脫穎而出。該行預測，美國頁岩油生產在這個10年將勉強增加，到2030年時，僅能從今年的每日1,090萬桶增加至1,100萬桶。在石油價格下降前，預計頁岩油產出在2020年代末期達到每日1,700萬桶。

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