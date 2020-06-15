【樓市震散】大單位承接力轉弱　第一城三房劈57萬沽

二手業主看淡後市，群起沽貨套現，當中大單位承接力向來較細單位弱，近期減幅亦相對明顯。藍籌指標屋苑沙田第一城一個三房單位，原業主為求出貨，劈價至663萬元轉手，呎價僅約13,115元，低市價約10%。

【沙田第一城】

各區交投明顯放緩，較個質素稍為遜色單位，開始有較大折讓。美聯翁凱傑表示，上述沙田第一城11座極低層E室，實用面積504方呎，向來為自用物業，開價720萬元放售，市場放盤多時。由於物業位處低層，貼近樓下巴士站，一直無人承接，減價57萬元後才有成交，料為同類物業近一年低位。

【淘大花園】

市區三房戶減得亦急。利嘉閣鮑允中透露，牛頭角九龍灣淘大花園R座低層3室三房戶，實用面積約476方呎，5月開價780萬元，短期內已降至750萬元。同區租客有意轉買，議價後即再減至715萬元沽，呎價15,021元。據了解，大型銀行對單位網上估值逾770萬元，做價較估值低約7%。

【和富中心】

世紀21北山嚴智贇指，北角和富中心都有低價個案，單位為15座低層C室，實用面積703方呎，三房間隔，獲區外換樓客以約1,180萬元承接，低市價10%，呎價16,785元。他認為，政府撤辣減少干預樓市自由經濟，讓更多人可以買樓，刺激市場交投。

【比華利山別墅】

此外，豪宅物業再錄損手成交，資料顯示，大埔比華利山別墅萊茵道一幢雙號洋房，以2,350萬元登記售出，較約10年前購入，帳面貶值逾450萬元。

【外籍投資者散貨】

市場重磅業主則繼續出貨。市場消息稱，港島南區浪琴園4座一個單位，實用面積1,674方呎，減價100萬元，市傳以轉讓公司形式售出，成交價約3,700萬元，呎價約22,103元。據了解，原業主為外籍人士，區內持有多個物業，包括同項目另一個3座單位。

資料顯示，鰂魚涌太古城綠楊閣高層B室，以2,380萬元登記售出，原業主為李秀恒(Li Sau Hung Eddy)，與香港經貿商會會長同名，持貨不足5年，帳面賺逾590萬元。以單位實用面積1,015方呎計，呎價約23,448元。

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