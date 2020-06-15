全球冧市！亞股一片「紅海」　世衛警告病毒未減弱

亞洲股市周一(15日)延續頹勢，大部分收市重挫，因投資者擔心全球爆發第二波疫情，令經濟復甦希望幻滅。

綜合外媒報道，歐洲各國實施數月嚴格封城令後，近期紛紛恢復經濟活動，惟同時有迹象顯示，中國疫情有捲土重來的徵兆，美國病例也再度增加，意大利羅馬和日本東京染疫人數也激增。

世界衛生組織(WHO)副主任Ranieri Guerra說：「這代表病毒沒有喪失傳染力，病毒沒有減弱......防疫不應鬆懈。」

受疫情拖累，東京股市收市勁跌3.47%，首爾股市重挫4.76%，香港股市下跌2.16%，悉尼股市下挫2.19%，新加坡股市瀉2.64%，曼谷股市下挫2.93%。馬尼拉股市重挫4.82%，台北股市跌1.08%，雅加達股市跌1.31%，紐西蘭跌0.38%。

另外，內地官方數據顯示，中國5月工業生產持續緩慢改善，但零售銷售較去年同期再度下滑，意味消費者仍對外出購物感到不安，滬綜指亦跌1.02%。

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