【債務炸彈】德擬再救市　惟3年後須開始還債1.4萬億

財經媒體彭博引述消息人士報道，德國政府準備向國會要求再追加620億歐元(約5,431億港元)預算，幫助支持龐大刺激措施，將使今年德國新增債務總額達到2,180億歐元(約1.9萬億港元)。根據憲法，該國必須自2023年開始，償還1,620億歐元(約1.4萬億港元)的債務。

德國財政部長Olaf Scholz將在周三(17日)提出政府的第二次預算追加案，簽署後即交由國會批准，除了3月底通過的1,560億歐元預算案以外，政府將再追加約620億歐元的額外預算。

此舉凸顯疫情爆發後，德國政府財政政策取向已自長期緊縮，轉為歐元區眾多國家中的最大支出國之一。

事實上，德國經濟部上周五(12日)預計，第2季經濟產出將進一步下滑，且下半年起的復甦力度稍微緩慢。

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