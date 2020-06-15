樓價UPDATES：個別屋苑錄理想價成交

二手盤被消化，個別屋苑錄理想價成交，元朗溱柏套三房戶，剛以885萬港元沽出，創該盤三房單位今年新高價。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣居屋富怡花園2座高層D室，實用面積約592方呎，三房間隔，未補價第二市場放盤開價約658萬元，終以約596萬元成交，實用呎價約10,068元。

●小西灣藍灣半島3座低層B室，實用面積733方呎，套三房加工人套房設計，獲租客以25,500元租入，實用呎租約34.8元，業主於2012年2月以803萬元購入，租金回報約3.8厘。

●筲箕灣ISLAND RESIDENCE低層G室，實用面積543方呎，一房戶，望市景，獲租客以23,000元租入，實用呎租約42.4元，業主於2016年12月以879.1萬元購入，租金回報約3.1厘。

●北角百福花園百德閣高層D室，實用面積769方呎，三房間隔，獲區外換樓客以約1,100萬元承接，實用呎價14,304元。

●北角和富中心15座低層C室，實用面積703方呎，三房間隔，望街景，獲區外換樓客以約1,180萬元承接，實用呎價16,785元，低市價約10%。

●灣仔囍滙3座中層F室，實用面積431方呎，一房間隔，以1,238萬元易手，實用呎價28,724元，對上同類3座中層F室曾以1,268萬元獲承接，故是次成交價有輕微調整，新買家屬於用家。

●灣仔麗都大廈高層C室，實用面積420方呎，兩房間隔，望市景，原先叫租19,000元，放盤7日，即獲新婚夫婦以月租18,000元承租，實用呎租42.9元。

●上環聚賢居1座低層E室，實用面積443方呎，兩房間隔，以1,070萬元易手，實用呎價24,153元，原業主於2007年9月以480萬元買入，持貨13年，帳面獲利590萬元。

●西區寶雅山一個低層單位，實用面積679方呎，套三房連士多房間隔，並連大平台，叫價約 1,908萬元，議價後減至約1,838萬元成交，實用呎價約27,069元，新買家為同區用家。

●赤柱旭逸居5座中層單位，實用面積約624方呎，兩房連一套間隔，望海景，近日以32,000元獲承租，實用呎租約51元，原業主於2007年6月以720萬元購入，現租出享租金回報率約5厘。

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九龍區

●將軍澳天晉錄本月首宗成交，單位為1座高層C室，實用面積968方呎，套四房間隔，另設工人套房，望海景，議價後以2,100萬元成交，實用呎價21,694元。

●牛頭角淘大花園R座低層3室，實用面積約476方呎，三房間隔，早於5月時叫價780萬元，及後減至750萬元，直至近日再減至715萬元沽出，累減65萬元或約8%，實用呎價約15,021元，新買家為同區租客。

●九龍灣德福花園K座低層10室，實用面積491方呎，兩房間隔，望內園，無裝修，吸引一直租樓人士承接，經商議後由718萬元，調減至700萬元成交，實用呎價約14,257元。

●九龍灣德福花園L座高層7室，實用面積538方呎，兩房間隔，於市場放盤1個月，最初開價810萬元，終以783萬元成交，實用呎價14,554元，新買家為外區換樓客。

●土瓜灣22居中層C室，實用面積約437方呎，兩房間隔，放盤一星期後，即由叫價718萬元，減至658萬元易主，減價60萬元或約8%，實用呎價約15,057元。

●長沙灣宇晴軒5座高層B室，實用面積約464方呎，兩房間隔，放盤約3個月，開價880萬元，經議價後減10萬元或約1.1%，終以870萬元交吉形式沽出，實用呎價約18,750元，新買家是同區分枝家庭。

●長沙灣喜薈2座中層D室，兩房間隔，實用面積約504方呎，以880萬元放盤兩個月，獲區內客接洽，議價後減價約9.9萬元，以約870.1萬元成交，實用呎價約17,264元，原業主於2015年7月以約663.6萬元購入，是次轉售帳面賺約206.5萬元。

●荔枝角美孚新邨3期百老滙街67號高層D室，望街景，三房間隔，實用面積約670方呎，以955萬元放盤約1個月，獲外區客接洽，議價後減價39萬元，以916萬元成交，實用呎價約13,672元，新買家為專業人士，「無睇樓」即拍板入市。

●荔枝角美孚新邨6期恆柏街15號中低層C室，實用面積約532方呎，兩房間隔，日前以755萬元易主，實用呎價約14,192元，原業主約於2000年6月以約80萬元購入，持貨約20年，轉手帳面獲利約675萬元，物業升值逾8倍。

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新界區

●元朗周末錄22宗二手買賣，該區溱柏1座高層H室，實用面積816方呎，套三房加儲物房間隔，叫價888萬元，買賣雙方議價後，最終以885萬元成交，實用呎價10,846元，創屋苑三房單位今年新高價，原業主於2014年4月以622萬元買入，持貨約6年，升值約42%。

●東涌東堤灣畔5座高層D室，實用面積531方呎，兩房間隔，享山景，叫價750萬元，經議價後，減價15萬元，以735萬元易手，實用呎價13,842元。

●荃灣朗逸峯1座高層D室，實用面積約1,039方呎，套三房連工人套間隔，早前開價1,380萬元連車位放售，原業主擬套現移民海外，吸引區內客人承接，減價至1,316.8萬元成交，實用呎價約12,674元。

●屯門豐連1座中層D室，實用面積263方呎，開放式間隔，減租1,500元，以月租10,000元租出，實用呎租38元，如以業主於今年以約410萬的購入價計算，單位的租金回報率2.9厘。

●屯門瓏門6座高層F室，實用面積約372方呎，一房間隔，月租叫價13,800元，吸引年輕夫婦洽租，由於願意一筆過繳付一年租金，故獲減租800元，以月租13,000元租入，實用呎租約35元。

●天水圍居屋天頌苑K座高層4室，實用面積506方呎，兩房兩廳間隔，獲區內首置客垂青，減價5萬，以未補價第二市場價405萬元購入自用，實用呎價8,004元。

●天水圍嘉湖山莊樂湖居12座高層B室，實用面積633方呎，三房兩廳間隔，新買家為外區客，累減16萬元，以634萬元購入自用，實用呎價10,016元。

●大埔嵐山8座低層E室，兩房間隔，實用面積約493方呎，享山景，叫價650萬元放售，為該屋苑唯一交吉放盤，吸引外區上車客零議價入市，實用呎價約13,185元。

●沙田居屋愉田苑愉澤閣頂層戶，實用面積483方呎，兩房兩廳間隔，原先於已補價自由市場開價650萬元，放盤1個月，減價35萬元，減幅5.4%，以615萬元易手，實用呎價12,733元。

●沙田第一城6月至今暫錄約13宗成交，較上月同期23宗下跌43%，平均呎價最新報約17,400元，按月上升約5%，其中24座低層D室，實用面積326方呎，兩房間隔，剛以563.8萬元易手，實用呎價17,294元。

●沙田翠華花園A座低層7室，實用面積約280方呎，原則兩房間隔，現改為一房，望內園景，放盤約一個星期，即以455萬元沽出，較原先叫價460萬元低5萬元或約1.1%，實用呎價約16,250元。

●大圍恒峰花園3座低層B室，實用面積865方呎，四房連套房間隔，開價1,000萬元，放盤1個月，反價90萬元，獲買家以1,090萬元承接，實用呎價12,601元。

●馬鞍山翠擁華庭9座中層F室，實用面積757方呎，套三房兩廳連儲物室間隔，原先開價1,100萬元，放盤8個月，減價50萬元式減幅4.6%，以1,050萬元成交，實用呎價13,871元。

●西貢銀海山莊9座A室，實用面積1,080方呎，兩房兩廳間隔，享海景，原先叫價1,980萬元，減價41萬或減幅2%，終以1,939萬元連1個車位沽出，實用呎價17,954元。

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