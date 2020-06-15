【財經評論】疫情傷春後苦夏　經濟悲秋再寒冬

全球兩大經濟體中國和美國皆隱現爆發疫情第二波迹象，消息再度震散環球股市，匯市和商品亦見顯著波動。中美經濟合佔全球比重逾1/3，若下半年復甦落空，全世界難有好日子過，伴隨的很可能是企業大規模倒閉和失業率再次衝頂，資本市場更危如累卵！

「六絕月」股市可謂峰迴路轉，月初歐美等地疫情漸見受控，急謀重啟經濟，使市場對下半年復甦抱有期望，油價由低位抽升，帶動股市向好，美股納斯達克指數更創歷史新高。可甫踏入6月中，情況又出現明顯變化，事緣有指病毒呈現突變，傳染力以倍數大增。其中，最先控制疫情的中國，首都北京病例突然出現爆發式增長，實非好兆頭；至於美國，多個州份新增病例急升，甚至有個別地方政府表明須考慮再度封城。與此同時，有消息指，正在研發當中的疫苗只能減輕症狀，不具預防之效。如此發展，足以戳破市場對下半年經濟V形復甦的幻想。

事實上，美國防控不力令疫情難斷尾，加上內部種族衝突，經濟傷上加傷，正加速趨向「大蕭條」敗局。最令人擔心的是，美國總統特朗普在無法解決內部矛盾下，於11月總統大選前或會選擇「核爆」方案，高舉反華旗幟作為爭取選票伎倆，那管只會換來兩敗俱傷，也要將全球經濟推向玉石俱焚。

回看首季全球爆發疫情，各地政府毫不猶豫推出3至6個月史無前例式抗「逆」措施，以協助企業和打工仔渡過難關，可如今已到年中，疫情再來的話，一來救市彈藥耗盡，二來第3季復甦無望，只要時間拖得愈長，經濟就會由小病變重病，重病變危殆。各地經歷傷春、苦夏後，為求力避悲秋、寒冬，相信只會再次硬着頭皮救市，惟政府亦不能無了期代企業發工資，企業年關難過，則全球經濟前景展望只會更悲，更遑論遺留下來的嚴重債務問題。

早前經合組織已警告，若全球爆發第二波疫情，今年經濟或會大幅萎縮7.6%，總收入損失將超越過去百年來所有經濟衰退(戰爭除外)。誠然，今次經濟尋底跌得這麼深，即使明年谷底反彈，也難在一、兩年內回復疫前水平，可在全球狂印銀紙下，資產價格高企，會令不平衡現象到達極端，當修正出現時，將是全球最大夢魘！

屋漏兼逢連夜雨，船遲又遇打頭風！投資者別低估疫下政經變局對全球所造成的深遠影響，刻下必須摒棄火中取栗的心態，盡量降低持倉，安身保本，留得青山在才是上策。

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