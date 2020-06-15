投資者唔捧銀行股！撤資規模98年以來最勁

財經媒體彭博報道，因股市大幅回落，兩隻頗受歡迎的交易所交易基金(ETF)遭遇前所未有的資金外流情況。

彭博匯總數據顯示，167億美元(約1,302億港元)的金融精選行業SPDR基金經歷了1998年開始交易以來最糟糕的一周，資金流出近28億美元(約218億港元)。摩根大通、美國銀行和花旗集團都在其持倉最多的銀行之列。231億美元(約1,801億港元)的醫療健保精選行業SPDR基金同期資金流出超過20億美元(約156億港元)。

美國股市經過一波大漲幾乎回到新冠疫情前的水平後，由於擔心第二波疫情和經濟進一步收縮，市場情緒轉為負面。標指暫停漲幅超過40%的漲勢。由於投資者尋求避險，全球股市周一(15日)再次下跌。

WallachBeth Capital的ETF主管Mohit Bajaj說：「我認為如果市場繼續下跌，XLF和XLV遭遇的只是行業產品贖回的第一波浪潮，這些基金將面臨進一步的贖回。」

－－－－－

Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！

請即致電：5133 0626