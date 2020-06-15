另外，集團預計將於其截至今年3月31日止年度的綜合損益表內，就其新能源汽車及物流相關業務應佔之商譽作出扣減，扣減範圍可能介乎2億至3億元。減值屬非現金項目，對集團之現金流量及營運並無直接影響。然而，其將令今年呈報之虧損大幅增加。

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