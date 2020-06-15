創建集團控股發盈警
2020年06月15日 22:23
東網電視更多新聞短片
創建集團控股(01609)發盈警，預計截至3月31日止年度將錄得虧損介乎2.5億至3.5億港元，2019年同期則虧損約1.07億元，主因是受當地建築及基礎設施市場動向持續疲軟及新冠病毒疫情的影響，導致年度項目規模縮小及項目進度延遲，混凝土澆注及其他配套服務分部的收益大幅減少，於2020年，混凝土澆注業務產生之虧損可能介乎5,000萬至6,000萬元。
另外，集團預計將於其截至今年3月31日止年度的綜合損益表內，就其新能源汽車及物流相關業務應佔之商譽作出扣減，扣減範圍可能介乎2億至3億元。減值屬非現金項目，對集團之現金流量及營運並無直接影響。然而，其將令今年呈報之虧損大幅增加。
－－－－－
Sakura Global專營海外房地產，大量海外一手項目及租務管理、海外升學和多國移民服務、一對一服務！
請即致電：5133 0626
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！