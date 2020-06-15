【全球救市】聯儲啟動中小企借錢計劃　促銀行放貸

財經媒體彭博報道，波士頓聯儲銀行在其網站表示，聯儲局已經啟用針對中小企業的大眾商業貸款計劃，鼓勵銀行立即開始根據這個備受期待的項目發放貸款。

這項貸款計劃由波士頓聯儲銀行負責管理，銀行現可以向波士頓聯儲銀行登記。當局稱，聯儲局將「很快」開始購買通過該計劃的三個便利發放95%貸款。「銀行可以在該計劃網站找到必要的登記文件，鼓勵他們立即開始發放大眾商業計劃貸款。」

該計畫將通過三個信貸便利，提供不超過6,000億美元(約4.68萬億港元)的貸款，貸款對象是員工數量不超過15,000名或去年收入不超過50億美元的企業，每筆貸款規模從25萬美元到3億美元不等。

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