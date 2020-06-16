東方日報B2：全球冧市　美股曾瀉八百

市場憂慮爆發第二波疫情、內地經濟數據差過預期，加上南北韓局勢緊張及美國示威浪潮可能再升溫，在四重夾擊下，全球股市周一普遍受壓，亞洲一片「紅海」後，美股曾瀉近八百點。道指早段跌762點，至24,843點；納指挫185點，至9,403點；標指挫75點，至2,965點。考慮到經濟受重創，不少投資者對股市近期強勁感困惑及起戒心，繼續對大市前景抱謹慎態度。

早前熱炒經濟重啟的股份領跌，嘉年華郵輪股價早段挫10.16%至17.95美元；聯合航空股價挫10.46%至35.51美元。零售股亦下跌，Kohl's股價跌8.96%至21.14美元，Gap股價亦跌8.63%至9.63美元。

歐股亦下挫，英、法和德國股市周一最多分別跌2.5%、3.05%和2.94%。同日較早前，亞股普遍低收，當中日經平均指數收市狠跌774點或3.47%，創逾兩個月最大跌幅，報21,530點；南韓股市收挫4.76%；新加坡和印度股市亦分別低收2.64%和1.63%；菲律賓、台灣、印尼、澳洲、泰國全部無一幸免。

環球股市再跌，反映投資者正調整樂觀預期，因V形復甦似乎已不太可能。綜觀近周，著名投資者包括「新債王」岡拉克和Guggenheim Partners投資總監Scott Minerd，皆公開表示股市估值過高。星級基金經理格蘭瑟姆在最新致投資者的信中更透露，當前市況似乎正迷失於一面倒的樂觀情緒，其投資公司已降低股票持倉。

事實上，對大市前景謹慎的原因很多，例如全球經濟復甦的預測並不樂觀、疫苗開發不算順利，以及11月美國總統大選帶來不明朗。其中，有消息指疫苗的功效可能僅在於控制症狀，而不能百分百預防感染。亦有市場人士指出，全球央行多次表明願意出手支持，令投資者害怕錯過升市，是大市持續上漲的動力之一，但大市升勢過急，是時候迎來回調。

可以肯定的是，疫情已對經濟和企業盈利造成巨大衝擊，分析員料大型科企業績可望繼續增長，但大部分其他行業盈利前景暗淡。瑞信估，標指成分企業平均需2.5年，才能令盈利回復到疫前水平，一些分析員則預料消費開支僅緩速回升，意味復甦力度有限。

New York Life Investments多元資產組合策略員和經濟師古德溫表示，該公司對小型股的持倉維持較低水平，預期股市升勢最終會隨着復甦減速而衰竭。National Securities策略員霍根警告，市場波動會持續數周，但認為長期投資者沒有需要拋售持股，最重要是維持投資組合平衡，建議保持60%股票和40%定息收入資產，同時建議持有增長股或科技股，以及周期性股份如金融、工業和能源股。

摩根士丹利則看好經濟復甦帶來的升市未完，股市未來12個月會溫和上升，標指目標3,350點。

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