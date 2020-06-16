歐股收市受壓　丹麥險商Tryg急挫逾8%

投資者憂慮各地重啟經濟可能會引發第二波疫情，歐洲股市周一(15日)跟隨亞洲股市受壓。英國富時100指數收報6,064點，跌40點或0.66%；法國CAC指數收報4,814點，跌23點或0.49%；德國DAX指數收報11,911點，跌37點或0.32%。

泛歐Stoxx 600指數收報353點，跌少於1點或0.27%。

歐洲大部分國家周一已經解除了旅遊限制，至於英國非必需品店舖亦重新營業，但需遵守一些社交隔離限制。

個股方面，丹麥保險公司Tryg股價急挫8.53%，為泛歐Stoxx 600指數表現最差的成分股。

比利時科研公司UCB旗下新的潔膚業務表現正面，股價急升14.97%。

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