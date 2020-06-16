聯儲官員：疫情危機造就「一代人僅一次」的機遇

外媒報道，美國三藩市聯儲銀行行長戴利(Mary Daly)表示，為應對新冠肺炎疫情帶來的危機，聯儲局將保持高度寬鬆，直至美國經濟復甦，同時指今次危機亦意味到美國出現「一代人只有一次」的機遇，建議投資於公共衛生、教育、以及數碼科技等領域。

戴利又說，對於聯儲局維持物價穩定和實現充分就業的兩大政策目標而言，基於經濟結果的前瞻指引是有效的；至於考慮到通脹偏低，該局可以探索充分就業狀態的上限。

另外，達拉斯聯邦儲備銀行行長卡普蘭(Robert Kaplan)表示，預計美國國內生產總值(GDP)將在第二季出現歷史性的萎縮幅度，但可能會在6月份和下半年增長，並料未來數年通脹將受到抑壓。

他又指，在未來幾次的聯儲局公開市場委員會(FOMC)貨幣政策會議上，該局將進一步討論對貨幣政策框架的評估。

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