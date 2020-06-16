加碼刺激！聯儲局：將啟動購買個別企業債

美國聯儲局周一(15日)宣布，將開始通過二級市場公司信貸工具(SMCCF)啟動購買個別的企業債。SMCCF是一項在疫情期間推出的緊急工具，其至目前為止，僅購買了投資一系列企業債的交易所交易基金(ETF)。

此外，該局亦調整購買策略，將遵循一項專門為SMCCF設立的多元化美國企業債券市場指數。該指數由二級市場上滿足該工具最低評級、最高期限和其他標準要求的美國企業發行的所有債券組成。聯儲局指，這項指數化的買債方式有助填補現時SMCCF購買ETF的措施。

為應對新冠肺炎疫情對經濟的影響，聯儲局在3月中起實施SMCCF，為該局推出的9個緊急貸款計劃之一。至周一為止，這項規模2,500億美元的工具已向企業債ETF投資了約55億美元。

多隻企業債ETF周一短線抽升，iShares iBoxx高收益企業債ETF(HYG)升1.43%，報83.6美元；iShares IBOXX投資級企業債ETF(LQD)亦升1.41%，報134.21美元。

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