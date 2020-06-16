道指抽升逾200點　單日波幅達千點

由於美國聯儲局擴大刺激措施，提振投資者風險胃納，部分抵銷此前對經濟前景及第二波疫情的憂慮情緒。

道指周一(15日)消化了早段高達762點的跌幅，中後段急速轉升，現報25,836點，升236點或0.9%，單日波動達千點。標指最新報3,075點，升35點或1.1%；納指最新報9,744點 ,升１５５點或1.62%。

美國聯儲局周一宣布進一步擴大刺激規模，將開始通過二級市場公司信貸工具(SMCCF)啟動購買個別的企業債。SMCCF是一項在疫情期間推出的緊急工具，其至目前為止，僅購買了投資一系列企業債的交易所交易基金(ETF)。

多隻企業債ETF短線抽升，iShares iBoxx高收益企業債ETF(HYG)升1.43%，報83.6美元；iShares IBOXX投資級企業債ETF(LQD)亦升1.41%，報134.21美元。

大型科技股反覆轉升，鞏固了大市周一升勢，Facebook、Netflix、亞馬遜、蘋果公司均升逾1%。

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