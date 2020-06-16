【專家點評】邵志堯：數碼轉型　得數據得天下？

由於疫情關係令傳統面對面的生意模式被顛覆，政府推出遙距營商計劃，鼓勵商家轉型，數碼轉型(Digital Transformation)並非是一時三刻可以弄好，更有些人以為簡單的將文書改為用電腦儲存就是數碼轉型，這僅僅是最低端入門版，只是Office Automation辦公室自動化，還有數據收集、歸類、處理，人工智能運用和營利模式多個範疇須需要知悉。

1. 辦公室自動化

由於資源有限，過去很多中小企的文書和記錄都停留在實體文字版本，有些會輸入電腦。舉例：很多診所或協會，登記卡也停留在人手填寫的記錄，並沒有用電腦特定軟件，分門別類的輸入。人的記憶有限，當數據愈來愈多的時候是很難記得每個人的特徵和顧客的共同點，企業第一步便是要把所有能以數據形式的有系統的數據化，並盡量使用今天成本相對便宜的雲儲存。

2. 數據挖掘

Office Automation以後有了數據，便要在數據中尋寶。每一個行業都有行業的指標，知彼知己是最基本動作，和同行相比便知道自己有哪些優於同行需要繼續或差於同行需要改善。

行業中的數據做了比較以後，便要自我尋找自身產品或客戶的價值，把產品優化或改善服務才能留住客人，精準的數據可以幫助你作出合適和正確的決定，而開發甚麼客戶和怎樣增加客戶也需要精準的數據作部署，不會浪費時間和資源才能保持競爭力。營利模式是否需要改變也以數據作支撐。掌握數據才能審時度勢。

3. 人工智能思考

擁有machine learning人工智能操作的系統，會在數據中尋找到一些Weak Features弱特徵，找到企業應該發展哪一個方向或更早準確判斷市場的變化，這和上世紀只靠強特徵Strong Features出現才做變更已經太慢，所以找對專家為自己企業用人工智能檢視做前瞻性的判斷，是未來每一家企業勝負關鍵之道。

但AI的編寫和怎樣確保它上正確軌迹便要依靠編製人員，找對方向比任何東西重要，每個AI專家也只能對某些行業有研究，不可能每個行業都能掌握。

以上是有關於數碼轉型需留意的地方，電腦化只是第一步如同幼兒園，仍有漫漫長路要邁進。過去香港並不太重視客戶服務和數據，故行業性的數據已先天性缺乏，要每家公司都重視，才能慢慢建立一個既全面又精準的數據庫，未來發展是得數據得天下。

江西財經大學客座教授及雲端與流動運算專業人士協會數字經濟委員會主席 邵志堯

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