新昌創展復牌　大股東委任押記股份接管人

公司公布，接獲來自永聯會計師事務所張鶴騫日期為6月9日的函件，內容有關依據日期為今年1月16日，由專業有限公司向Cachet Multi Strategy Fund SPC(放款方)簽立的債權證，以及日期為2019年4月1日，就日期為2019年4月1日並由專業(作為借款方)、放款方(作為放款方)及湯應潮、吳笑娟及陳錦漢(作為擔保方)訂立的貸款協議，由陳氏向放款方簽立的股份押記(經日期為2020年1月16日的補充契據所補充)所包含的權力，委任分別以專業及陳氏名義登記的公司約2.7億股普通股及9,861.3萬股普通股委任接管人。

接管人毋須根據收購守則提出無條件強制性全面收購要約。

押記股份合共佔公司於目前已發行股份總數約68.31%。

專業由新昌創展全資擁有，而新昌創展則由湯應潮及吳笑娟各擁有50%。

倘任何買方及其一致行動人士收購公司30%或以上投票權，則接管可能導致出售押記股份予其他第三方買方，從而可能觸發收購守則下的強制性全面收購要約。

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