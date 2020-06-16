【專家點評】陳正犖：內地經濟暗湧再現

內地經濟繼續回穩，不過主要指標均遜預期，似乎為近日走弱的港股「多踩一腳」。

工業增加值按年增長，由四月的3.9%加快至5月的4.4%。固定資產投資跌幅繼續收窄，由1至4月的負增長10.3%，改善至1至5月的負增長6.3%，基建投資、製造業投資及房地產投資，全部跌幅收窄，當中製造業投資增長，單月計幾乎由負轉正。零售銷售復甦溫和，按年跌幅由4月的7.5%，收窄至5月的2.8%。網上銷售貨品佔整體零售銷售約四分一，由1至4月按年增長8.6%，加快至1至5月按年增長11.5%。

要注意的是，汽車銷售由4月按年無增長，恢復至5月按年正增長3.5%，同期飲食業收入按年跌幅由31.1%改善至18.9%。大部分行業例如衣履、家電、化妝品、日常用品、家具、黃金及珠寶、建材及裝修物料，銷售均明顯反彈。

內地經濟逐步復甦，目前進度仍大致符合預期，尤其是生產及建造業活動較消費者開支及企業資本開支，改善幅度更強勁。不過第二波危機導致北京採取戰時管理緊急措施，居民需要保持社交距離，目前似乎當封鎖措施鬆綁，公共衞生風險很容易回升。對公眾健康的憂慮及相關措施，可能再次拖累消費行業，例如餐飲、娛樂及旅遊業。

同時，縱使近期出口表現好過預期，我們相信外部需求仍然為內地經濟的主要不明朗因素。環球經濟前景不穩對內地經濟的影響，可能只是延遲，稍後始終會出現，特別是當世界其他地區受第二波危機所波及。而且內地早前在兩會宣布的刺激經濟政策相對克制，我們對短期經濟復甦仍有信心，不過認為下半年經濟增長或達6.2%的預測，被調低的風險增加。

花旗銀行財富管理業務高級投資策略師 陳正犖

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