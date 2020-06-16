【專家點評】中國銀河國際：內地需求疲弱是難題

內地消費物價指數(CPI)回落，核心消費物價指數保持平穩，未來CPI走勢以下降為主調。食品價格下行帶動CPI回落，通脹率按月下跌，豬肉和蔬菜價格繼續下行，其他價格基本上平穩，5月份CPI環比下跌，食品價格下跌幅度較快。豬肉價格下跌8.1%，綜合畜肉類價格下跌5.7%。

天氣炎熱影響了肉類消費，需求減少，供應方面，大豬集中出檔，進口肉和國儲肉擾動市場，帶來了豬肉價格回調。另外，蔬菜價格下跌12.5%，基本價格恢復至去年同期水平。此外，非食品價格小幅波動，車用燃料價格升幅受到控制，其他商品價格保持平穩。

豬肉價格處於消費淡季，供應稍有增加，價格隨之走低，未來豬肉價格變動仍是影響CPI走向的重要因素。整體來看，豬肉市場供應仍然不足，搜豬網價格顯示，豬肉在經歷集中出檔後，豬肉價格5月下旬開始走高，需求仍沒有起色，但供應已經開始減少，加上新冠肺炎疫情影響全球畜牧業，帶來進口小幅下跌。母豬存檔持續走高，我們預計，生豬出檔可能在8月份有所增加。生豬市場仍受到非洲豬瘟疫情的擾動，全年供應處於緊平衡，預計第四季度豬肉價仍然走高。

5月份蔬菜價格下跌，內地大部分地區天氣轉佳，有利穩定蔬菜供應，蔬菜價格季節性走低，5月份蔬菜價格回到歷史同期水平，預計蔬菜價格在6月平穩，7、8月份保持小幅上升。

5月份CPI回落，需求疲弱限制了價格上行，物價以下跌為主。5月份市場較為平穩，豬肉供應增加導致價格下跌，天氣回暖帶動其他農產品價格走低，未來隨着豬肉價格走低，內地CPI將持續回落。同時，內地貨幣發行增加，信貸走高使信用貨幣有所上升，但整體經濟仍處於下滑階段，通脹走高需要信用大幅放鬆，現階段來看仍不具此條件，核心通脹連續兩個月位於1.1%水平。

6月份數據受到「翹尾效應」影響，通脹達到2.5%，預計新通脹價格因素在0.1%左右，CPI同比漲幅約在2.6%左右，我們預計2020年CPI為2.4%左右，第四季度CPI較低，單月可能錄得負數。

現階段，我們主要面對需求疲弱的難題，這不僅是新冠疫情所帶來的，亦為有效需求放緩等因素，在此未恢復以前，CPI全面上漲的可能性小，預計未來兩、三年將在低位運行。

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