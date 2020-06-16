【專家點評】陳蓓敏：金山軟件宜候低吸納

上周四，美國新冠狀病毒累計突破200萬宗數，令市場擔憂社區爆發第二波，道指更急跌逾1,800點，尚幸納指仍高立於9,000點平台上。細看美國疫情州份，當中以加州、佛羅里達州新增數據駭人，前者上周單日新增逾3,500宗，後者則得1700宗。特朗普已表明將為參選作四周競選活動。以往佛羅里達州為重要搖擺州之一，特朗普曾在2016年險勝於該州份。今年在疫情下，民心難測。白宮顧問庫德洛樂觀地表示下半年美國經濟料見V型反彈，反駁聯儲局悲觀預測。

北京發布最新疫情數據，在6月14日全市檢測7.65萬人，呈陽性有59宗，市場擔心擴散風險增加。國內股市牛皮，道指期貨於亞洲時段曾跌逾900點，相等近3.5%。本周五將是美股三重結算。亞太區股市受影響，普遍平均跌幅1至3%不等。恒指跌約500點，失守20天和50天線。

鴻昇證券資產管理部董事總經理 陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號: ACG 082。)

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