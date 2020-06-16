百濟神州在歐洲血液學協會公布兩淋巴瘤藥數據

公司血液學首席醫學官黃蔚娟表示，一項用於治療R/R MZL患者的潛在註冊性2期臨床試驗目前已完成患者入組。

百悅澤®(澤布替尼)是一款由百濟神州科學家自主研發的布魯頓氏酪氨酸激酶(BTK)小分子抑製劑，目前正在全球進行廣泛的關鍵性臨床試驗專案，作為單藥和與其他療法進行聯合用藥治療多種B細胞惡性腫瘤。

百澤安®(替雷利珠單抗)是一款人源化lgG4抗程式性死亡受體1(PD-1)單克隆抗體，設計目的是為最大限度地減少與巨噬細胞中的FcγR受體結合。

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